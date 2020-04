Pflegebetrug Sechs Monate nach Pflege-Razzia: Beschuldigte weiter in Haft

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Verdacht auf Pflegebetrug in Millionenhöhe. So lautet der Vorwurf gegen weit über hundert Beschuldigte. Seit einer Razzia im Raum Augsburg und München vor einem halben Jahr wird gegen sie ermittelt. Einige sitzen nach wie vor in U-Haft.