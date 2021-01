Teure Instandhaltung Corona-Lockdown – Schwimmbäder auf Sparflamme und ohne Einnahmen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Seit November müssen die Hallenbäder in Bayern ohne Gäste-Einnahmen auskommen. Einfach den Betrieb auf Null zurückfahren können sie dennoch nicht und so entstehen Monat für Monat hohe Kosten. In Kempten hofft man schon jetzt, auf die nächste Saison.