Landkreis Neu-Ulm Bislang keine Einwände gegen Impfstoffproduktion in Illertissen

R-Pharm will in seinem Werk in Illertissen einen Corona-Imfpstoff zu produzieren. Noch läuft die Öffentlichkeitsbeteiligung zu einer notwendigen Genehmigung. Kommen keine Einwände, düften die Behörden grünes Licht geben.