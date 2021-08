Urlaub in Schwaben Bingstetter Stausee - Lieblingsplatz von Pfarrer-Kneipp-Darsteller Peter Pohl

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Auch in diesem Sommer verbringen wieder viele Menschen ihren Urlaub in der Region. Menschen aus Schwaben verraten uns deshalb ihre Lieblingsplätze. Den Pfarrer-Kneipp-Darsteller Peter Pohl zieht es an den Bingstetter Stausee.