Ehrgeizige Ziele Auftakt für "Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030"

In Kempten fällt am Nachmittag der Startschuss für das "Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030". Es will das Allgäu zum Vorreiter beim Klimaschutz machen und bekommt dafür Unterstützung von einem schwäbischen Minister.