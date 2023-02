Typisierungs-Aktion 3-jährige Ida braucht Stammzellenspende

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die kleine Ida aus Mörslingen ist an Leukämie erkrankt. Um einen passenden Stammzellspender zu finden, findet am Samstag eine große Registrierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS in Höchstädt statt.