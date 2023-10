Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der in Schieflage geratene Spielwarenhersteller Haba aus Bad Rodach plant, knapp 700 Stellen abzubauen. Außerdem soll auch der Produktionsstandort in Eisleben in Sachsen-Anhalt geschlossen werden.