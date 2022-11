Landwirtschaft und Energiekrise So können Bauern Strom sparen

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Per Hand wird kaum mehr eine Kuh gemolken: Landwirtschaft bedeutet heutzutage viel Technik - und die braucht viel Strom. Doch für Landwirte ist es schwieriger geworden, an eine Energieberatung zu kommen - ausgerechnet in der Energiekrise.