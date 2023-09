Nach 100 Jahren Betrieb Jugendherberge Hof schließt

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In Hof geht nach rund 100 Jahren eine Ära zu Ende: Die Jugendherberge schließt. Die Auslastung des Hauses mit 87 Betten in einem Wohngebiet am Hofer Stadtrand sei zu niedrig, teilten die Verantwortlichen mit. Ein Neubau war geplant, scheiterte aber.