Gegen endlosen Plastikmüll Traunsteiner Schüler gestalten individuelle Papiertüten für Bauernmarkt

Die Konrektorin der Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule, Ulrike Hoernes, übergab am Freitagvormittag am Bauernmarkt auf dem Traunsteiner Stadtplatz zusammen mit einer Abordnung von Schülern rund 1.000 Papiertüten. Diese wurden von den Kindern und Jugendlichen aus 15 Klassen für die Standlbetreiber individuell gestaltet. Als Dank erhielten die Kinder 300 Euro vom Bauernmarkt für ihre Klassenkasse.

Plastik belastet die Weltmeere - und die gesamte Menschheit

Jeder Deutsche verbraucht 65 Plastiktüten pro Jahr - noch

Zudem informierten die Lehrer im Unterricht allgemein über Erdöl, woraus Plastiktüten hergestellt werden und darüber, was Plastik in Ozeanen auslösen kann. In Europa kamen laut EU-Kommission im Jahr 2010 rund 95 Milliarden Plastik-Tragetaschen in Umlauf. Pro Jahr und Kopf werden in Deutschland statistisch 65 Plastikeinkaufstüten erzeugt und verwendet.