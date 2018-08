Temperaturen bis 36 Grad Hitze in Bayern: Wenn die Kühe eine Dusche brauchen

Deutschland ächzt unter der Hitze. Das Thermometer zeigt durchwegs Temperaturen von bis zu 36 Grad an. In Bayern könnte es im Laufe der Woche sogar noch wärmer werden. Das sonnige Hochdruckwetter setzt sich fort.

Mensch, Natur und auch Infrastruktur haben ihre Probleme mit der Hitze. Diese hat dazu geführt, dass sich in manchen Regionen Bayerns die Gleise auf Zugstrecken verformt haben. Fischereiexperten rechnen demnächt mit einem Fischsterben in den Gewässern, wenn die Temperaturen nicht nachlassen. Wasser und Sauerstoff schwinden in Bayerns Flüssen.

Kuh-Dusche am "Peterkainhof" in Petting

Damit es zumindest seinen Kühen ein bisschen besser geht, hat sich ein Bauer aus Petting in Oberbayern etwas einfallen lassen. Klaus Mayr vom "Peterkainhof" hat im Wartebrereich vor dem Melkstand für die Tiere eine Dusche installiert – damit die Hitze erträglicher wird. Außerdem hat er im Stall eine extra große Belüftung eingebaut.

Die richtige Berieselung ist allerdings keine ganz einfache Sache: Zu viel Feuchtigkeit im Stall würde zu tropischem Klima führen – und das bekäme den Kühen nicht so sehr, wie die Sprecherin der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Freising, Sabine Weindl, erläutert. "Entscheidend ist, dass die Dusche zusammen mit Ventilatoren angebracht wird", sagte Weindl. "Wenn das Fell feucht ist und dann noch Wind dazu kommt, ist die Kühlung perfekt."

Kuh-Duschen im Test

Der Ventilator sorgt für angenehme Kühle im Stall.

Im zur LfL gehörigen Zentrum der Nutztierforschung in Grub im Landkreis Ebersberg werden dieser Tage Kuhduschen getestet. "Wir machen das zu Forschungszwecken, um zu schauen, ob die Tiere das annehmen", sagte Weindl. "Die Tiere können selbst entscheiden, ob sie hingehen oder nicht."

Kühe leiden unter der Hitze mehr als Menschen, sagen Experten – und zwar bereits bei Temperaturen um die 20 Grad. "Für eine Kuh ist fünf Grad plus und Regen Wohlfühltemperatur", sagte Weindl.

Wegen der sommerlichen Hitze sei die Milchleistung in der Regel im April und Mai am besten, heißt es dazu beim Bauernverband.