Im Westen von Nürnberg entsteht derzeit ein Hochhaus aus Holz. Am Vormittag wurde Richtfest gefeiert. Mit 13 Stockwerken und 52 Metern ist es derzeit das höchste seiner Art in Bayern, so die Umweltbank, die hier ihren neuen Firmensitz baut.