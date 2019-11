Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Entsorgungsunternehmen und die Abfallwirtschaft schlagen Alarm: In Bayern droht ein Müllverbrennungs-Engpass. Die Kapazitäten in den 14 bayerischen Müllverbrennungsanlagen werden knapp. Auch in der Anlage in Nürnberg ist die Situation angespannt.