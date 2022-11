Winterzauber Mittelfränkische Weihnachtsmärkte öffnen reihum

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In Roth und Erlangen laufen die Weihnachtsmärkte bereits, am Donnerstag folgen Fürth und Ansbach, dann der Christkindlesmarkt in Nürnberg. Zahlreiche Buden bieten vor allem Weihnachts- und Geschenkartikel an.