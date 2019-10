Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Am Airport Nürnberg haben am Freitag Abend Demonstranten vor einem Schalter der Fluglinie Turkish-Airlines gegen den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien protestiert. Es kam zu Rangeleien.