VdK "Bayern muss sozialer werden"

Am 14. Oktober ist die Landtagswahl. Bayerns größter Sozialverband der VdK bringt sich jetzt schon mal in Stellung. Heute präsentiert er seine Forderungen an die Landtagskandidatinnen und Kandidaten vor, unter dem Motto "Bayern muss sozialer werden!"

Von: Eva Huber