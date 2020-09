Zuschauer in Stadien

Söder macht Fans Hoffnung auf Spiele mit Zuschauern

Gibt es schon zum Bundesliga-Start Zuschauer in den Stadien? Laut Bayerns Ministerpräsident Söder wolle man versuchen, noch in dieser Woche einen bundeseinheitlichen Vorschlag für einen "Probebetrieb" mit Fans in den Stadien zu vereinbaren.