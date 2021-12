Würzburg

Zum 30. Mal: Weitere Stolpersteine

Bisher erinnern 626 Stolpersteine in Würzburg an die Opfer des Nationalsozialismus. Jetzt kommen in der Stadt 22 weitere Steine dazu. Zum 30. Mal werden Stolpersteine in Würzburg verlegt. Aus Israel und Frankreich reisen dafür Verwandte der Opfer an.