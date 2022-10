Würzburg

Zehn Kinder wegen Brand in Jugendhilfe-Einrichtung evakuiert

Eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in Würzburg stand in der Nacht auf Montag in Flammen. Ein Nachbar hörte mitten in der Nacht den Hilferuf eines Mädchens. Mitarbeiter der Einrichtung und rund 80 Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres.