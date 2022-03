Würzburg

Würzburger Frühlingsvolksfest eröffnet

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist am Samstag das erste Volksfest in Bayern eröffnet worden: Auf dem Frühjahrsvolksfest in Würzburg stach Oberbürgermeister Schuchardt unter Jubel das erste Fass an. Ehrengast war Ministerpräsident Markus Söder.