Würzburg

Winter zurück: Unterrichtsausfall und Unfälle in Unterfranken

Im Norden Bayerns ist der Winter zurück. In Unterfranken haben sich am Mittwoch mehrere Glätteunfälle ereignet. Die Lage sei "schrecklich", so ein Sprecher. In den Landkreisen Würzburg, Kitzingen und in der Stadt Würzburg fällt der Unterricht aus.