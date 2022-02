Würzburg

Wie ein 26-jähriger trotz Haft studiert

Arbeit ist Pflicht für Inhaftierte in deutschen Gefängnissen. Dazu zählt auch eine Aus- oder Weiterbildung. In der JVA Würzburg kann man sogar studieren. Trotzdem nehmen aktuell von gut 9.000 Gefangenen in ganz Bayern nur fünf dieses Angebot wahr.