Würzburg

Weinbau in Franken ohne Bewässerung nur noch schwer möglich

Das vergangene Weinjahr war in Franken noch trockener als 2018. Eine immer größere Rolle spielt die künstliche Bewässerung. Ganz ohne ginge es zwar auch, die Erträge würden dann aber deutlich sinken, so die Winzer in Unterfranken.