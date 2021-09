Würzburg

Skulptur erinnert an NS-Verbrechen im Würzburger Blindeninstitut

Mit einer Skulptur erinnert die Würzburger Blindeninstitutsstiftung auf ihrem Gelände in der Ohmstraße 7 künftig an ein dunkles Kapitel ihrer Geschichte. Ende der 1930er Jahre wurden Schülerinnen und Schüler des Blindeninstituts in Würzburg zwangssterilisiert. Der damalige Direktor unterstützte die Anordnungen des NS-Regimes und übte auf die jungen Menschen Druck aus - so berichteten ehemalige Schüler.