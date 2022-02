Würzburg

Nach Sturm: Unterrichtsausfall in Gymnasium

[15:07] Moßburger, Thomas Am Siebold-Gymnasium in Würzburg wird es auch am Dienstag noch keinen Präsenzunterricht geben. Der Sturm hatte am Wochenende Teil des Schuldachs abgedeckt. Da weiterhin Ziegel herunterzufallen drohen, lernen die Schüler bis Mittwoch digital.