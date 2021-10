Würzburg

Nach Corona-Fall: 2G-Regel in Würzburger Club

Am vergangenen Wochenende durften Clubs in Bayern nach einer langen Corona-Pause wieder öffnen. Vereinzelt wurden seitdem Corona-Ansteckungen nach einem Club-Besuch bekannt, so auch in Würzburg. In einem dortigen Club gilt ab sofort die 2G-Regel.