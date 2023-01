Würzburg

Mozartfest holt Star-Pianistin für neue Festivalsaison

Das Mozartfest Würzburg hat heute sein neues Programm vorgestellt. In diesem Jahr wird die Pianistin Ragna Schirmer als sogenannte "Artiste Étoile" das Festival bei mehreren Veranstaltungen eng begleiten. Das Mozartfest beginnt in diesem Jahr am 2. Juni und endet 2. Juli.