Modernisierung Heizkraftwerk Würzburg

Heute wird es so aussehen, als ob ein "Ufo" über dem Heizkraftwerk an der Würzburger Friedensbrücke schweben würde. Laut der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) handelt es sich tatsächlich um eine Wartungsbühne an einem Schwerlastkran.