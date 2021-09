Würzburg

Mainfranken-Messe zieht nach Auftakt-Wochenende positive Bilanz

"Das Wochenende auf der Mainfrankenmesse in Würzburg ist gut angelaufen, knapp 10.000 Besucher kamen schon auf die Messe", so Henning Könicke ,Geschäftsführer der AFAG Messen, am Wochenende gegenüber dem BR.