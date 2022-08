Würzburg

Kreuzbergwallfahrer nach 180 Kilometern zurück

Nach fünf Tagen und rund 180 Kilometern Strecke treffen die Kreuzberg-Wallfahrer heute zurück in Würzburg ein. Zum ersten Mal mit dabei: Bischof Franz Jung, der neben Blasen an den Füßen intensive Eindrücke mit zurück in den Kiliansdom bringt.