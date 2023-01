Würzburg

Klimaaktivisten fahren nach Lützerath

Rund 200 Menschen machen sich am Samstag in zwei Bussen auf den Weg von Würzburg nach Lützerath. Klimagruppen haben in der Nähe des Dorfes eine Demo geplant. Der Ort sei längst zum Symbol der Klimabewegung geworden, so eine Organisation aus Würzburg.