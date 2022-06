Würzburg

Käppele: 35.000 Euro für Schutzengel ersteigert

In der Wallfahrtskirche auf dem Würzburger Nikolausberg wurden am Mittwochabend Patenschaften für Engel versteigert. In nicht mal einer Stunde waren die ersten 40 Patenschaften vergeben. Die Initiative ging von Würzburger Studenten aus.