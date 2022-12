Würzburg

Junge Würzburger Koch-Auszubildende kocht in Köche-Jugendnationalmannschaft

Würzburger Koch-Azubine kocht in Nationalmannschaft: Als Auszubildende zaubert Conny Kraus auf Schloss Steinburg besondere Gerichte und Menüs für die Gäste. Jetzt ist sie auch Mitglied der deutschen Köche-Jugendnationalmannschaft und kocht zusammen mit dem 13-köpfigen deutschen Jugend-Team und der deutschen Köche-Nationalmannschaft beim "Culinary World Cup" in Luxemburg. Ausgerufen hat den hochkarätigen Wettbewerb der Verband der Köche Deutschlands e.V. (VKD). Was zeichnet sie aus? Warum hat sie in der gegenwärtig schwierigen Lage die Ausbildung begonnen? Was reizt sie am Kochsein?