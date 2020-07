Würzburg

Innenminister Herrmann vereidigt 130 neue Polizisten

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat in Würzburg rund 130 Polizeianwärtern den Diensteid abgenommen. Die Zeremonie fand in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie in kleinerem Rahmen statt als sonst statt.