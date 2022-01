Würzburg

Holocaust-Gedenken in Würzburg: 145 Kerzen für ermordete Kinder

145 Kerzen erinnerten am Holocaust-Gedenktag in Würzburg an die 145 Kinder, die aus Unterfranken deportiert und ermordet wurden. Landtagsabgeordneter Patrick Friedl verurteilte Vergleiche von Gegnern der Corona-Politik mit Opfern des Holocausts.