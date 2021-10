Würzburg

Frankenbund feiert 100. Geburtstag

Am Samstag hat der Frankenbund seinen 100. Geburtstag mit einem Festakt auf der Festung Marienberg in Würzburg gefeiert. Der Verein will die fränkischen Wurzeln stärken. Viele der 7.000 Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich.