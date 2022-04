Würzburg

Erster bayerischer Sicherheitstag der Polizei

In Würzburg findet der erste Sicherheitstag der bayerischen Polizei statt. Bürger können sich an Ständen zu Sicherheits-Themen informieren oder Polizeibeamte ansprechen, die in der Stadt unterwegs sind. Das Format soll bayernweit fortgeführt werden.