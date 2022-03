Würzburg

Cannabis als Medizin

Viele kennen Cannabis nur als Rauschmittel. Doch es wirkt auch gegen Schmerzen und wird bei Krebspatienten erfolgreich gegen Übelkeit eingesetzt. Seit 2017 darf die Droge per Betäubungsmittelrezept verschrieben werden. Doch für Patienten ist es oft gar nicht so einfach an medizinisches Cannabis zu kommen.