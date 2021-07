Würzburg

Best of Gold - Top Ten der fränkischen Weine

Er gilt als "Oscar des Frankenweins": Im Rahmen von "Best of Gold" sind in Würzburg wieder die zehn besten fränkischen Weine prämiert worden. Vergeben wird der Preis vom Fränkischen Weinbauverband. Die Auswahl trifft eine Fachjury.