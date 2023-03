Würzburg

Bayern startet in die Volksfestsaison 2023

Mit dem Frühjahrsvolksfest in Würzburg und dem Gögginger Frühlingsfest beginnt in Bayern die Volkfestsaison. In Unterfranken ist die Stimmung trotz Inflation optimistisch. Der Party-Hit "Layla" soll am Main allerdings weiterhin nicht laufen.