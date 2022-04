Würzburg

17 Zentimeter Schnee - Rekord in Würzburg

So viel hat es in Unterfranken lange nicht geschneit. Die weiße Pracht führte vor allem auf den Straßen zu Glätte und einigen Unfällen. In Würzburg sorgte der plötzliche Schneefall für ungläubige Blicke. Denn ein neuer Rekord wurde erreicht.