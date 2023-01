Wörth am Main

Nach ARD-Sendung: 50 neue Hinweise zu Cold Case Klaus Berninger

Nach der ARD-Sendung "Brisant" am Sonntag (22.01.2023) hat die Polizei etwa 50 neue Hinweise zum Cold Case Klaus Berninger erhalten. Das teilt ein Polizeisprecher am Dienstag (24.01.2023) in einem Bayern1-Interview mit.