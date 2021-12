Weibersbrunn

Schwerer Verkehrsunfall

Bei einem Frontalzusammenstoß auf schneebedeckter, glatter Fahrbahn wurden am Freitagabend drei Menschen zum Teil schwer verletzt. Kurz vor 18 Uhr befuhr eine 42-jährige Fahrerin die Kreisstraße AB5 in Fahrtrichtung Weibersbrunn, als sie in einer Rechtskurve auf der schneeglatten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn rutschte und dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 87-Jährigen kollidierte.