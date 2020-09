Vorbereitung auf die Saison

Training beim 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg bereitet sich auf den Saisonstart in der 2. Bundesliga vor. Erster Gegner in der neuen Saison ist der SSV Jahn Regensburg am Freitagabend. Heute beim Training waren seit einiger Zeit wieder einmal Kameras und Journalisten zugelassen.