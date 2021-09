Volkach

Anklage nach Brand im "Techtel Mechtel"

Gut fünf Monate nach dem Brand in der Kult-Kneipe "Techtel Mechtel" in Volkach im LKr. Kitzingen hat die Staatsanwaltschaft in Würzburg jetzt Anklage wegen schwerer Brandstiftung gegen den 56-Jährigen Tatverdächtigen erhoben.