Verkehrsbehinderungen

Lkw verliert Schlachtabfälle auf B19 in Würzburg

Auf der B19 in Würzburg hat ein Lkw Schlachtabfälle verloren. Auf dem südlichen Stadtring zog sich in Richtung Heidingsfeld eine circa 200 Meter lange Spur unterschiedlicher Tierinnereien. In beide Richtungen war jeweils nur eine Fahrspur befahrbar.