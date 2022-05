Unterfranken

Unwetter in Unterfranken weniger stark als befürchtet

Das Unwetter, das am Donnerstagabend durch Unterfranken gezogen ist, hat den Regierungsbezirk weniger stark getroffen als vorhergesagt. Vermutlich hat aber ein Blitzschlag einen Dachstuhl in Zellingen (Lkr. Main-Spessart) in Brand gesetzt.