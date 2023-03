unterfranken

Unternehmen im Wandel

Unternehmen im Wandel - die Übergabe von Betrieben an die nächste Generation ist ein Thema, das große Herausforderungen birgt: fachliche, wie die Digitalisierung, menschliche, wie die Work-Life-Ballance und den Dialog zwischen den Generationen, aber auch strategische. Immer öfter stellt sich also die Frage: an wen übergebe ich mein Unternehmen (Familie oder extern) und wie soll das ablaufen? Wir zeigen am Beispiel Maincor, wie es gehen kann.