unterfranken

Für eine saubere Umwelt: Kinder sammeln Müll in Alzenau

Überall in Unterfranken wurde am Wochenende zu Müllsammelaktionen aufgerufen. In Alzenau war die Kindergruppe "Naturdetektive" aktiv. Dort zeigte sich: Gerade in stadtnahen Gebieten ist Müll in der Natur ein großes Problem - nach Corona mehr denn je.