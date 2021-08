Stockstadt am Main

Blinder Junge wird eingeschult

Als bei Maks aus dem unterfränkischen Stockstadt am Main mit 15 Monaten ein Hirntumor festgestellt wurde, der beide Sehnerven zerstörte und den Jungen erblinden ließ, brach für die Familie eine Welt zusammen, die sie sich langsam wiederaufgebaut hat. Heute steht der sechsjährige Maks unerschrocken im Leben. Ab September 2021 wird er als erster blinder Junge die Grundschule in Stockstadt am Main besuchen.